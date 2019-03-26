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Ольга Сударкина добилась рассмотрения дела против Ксении Бородиной в прокуратуре

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Сударкина добилась рассмотрения дела против Ксении Бородиной в прокуратуре. Со слов девушки, на отказе участкового проводить расследование ничего не закончилось, теперь её поддерживает прокурор, который начинает новую проверку.

Ольга Сударкина добилась рассмотрения дела против Ксении Бородиной в прокуратуре


Ольга Сударкина уже давно заявила о своём желании наказать Ксению Бородину за унизительные оскорбления в свой адрес. Девушка не просто написала заявление в полицию, но и тут же рассказала об этом в своём микроблоге в Instagram, заявив о твёрдом намерении идти до конца.
В прошлом месяце Ольга Сударкина уже обращалась к участковому, но тот не смог даже встретиться с ней, после чего закрыл дело, так и не найдя повода для дальнейшего расследования. Новое видео экс-участницы «Дома-2» подтвердило её желание довести начатое до конца — девушка обратилась к прокурору, который уже, как оказалось, отменил решение участкового и отправил дело против Ксении Бородиной на повторное расследование.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:11

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