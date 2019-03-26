Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери
На странице своего Instagram Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери. Преданные поклонники стали на сторону своей любимицы.
Виктория Дайнеко скрывает подробности своей личной жизни. Но недавно она рассказала фанатам, что ее дочка стала жертвой врачебной ошибки. Она сообщила, что у ее наследницы началось осложнение из-за неправильно сделанной прививки. Подписчики знаменитости начали критиковать ее за частую вакцинацию дочери. Несколько часов назад певица отреагировала в своем Instagram на критику. Она написала, что история произошла еще 3 года назад, а из нее сделали настоящую сенсацию.
Преданные поклонники Виктории Дайнеко отреагировали моментально. Они посоветовали исполнительнице не обращала внимание на критику завистников. Многие написали певице слова поддержки и попытались поднять ей настроение различными шутками. Всего за несколько часов пост знаменитости набрал огромное количество лайков.
Виктория Дайнеко скрывает подробности своей личной жизни. Но недавно она рассказала фанатам, что ее дочка стала жертвой врачебной ошибки. Она сообщила, что у ее наследницы началось осложнение из-за неправильно сделанной прививки. Подписчики знаменитости начали критиковать ее за частую вакцинацию дочери. Несколько часов назад певица отреагировала в своем Instagram на критику. Она написала, что история произошла еще 3 года назад, а из нее сделали настоящую сенсацию.
Преданные поклонники Виктории Дайнеко отреагировали моментально. Они посоветовали исполнительнице не обращала внимание на критику завистников. Многие написали певице слова поддержки и попытались поднять ей настроение различными шутками. Всего за несколько часов пост знаменитости набрал огромное количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04