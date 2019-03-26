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Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери

На странице своего Instagram Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери. Преданные поклонники стали на сторону своей любимицы.

Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери

Виктория Дайнеко скрывает подробности своей личной жизни. Но недавно она рассказала фанатам, что ее дочка стала жертвой врачебной ошибки. Она сообщила, что у ее наследницы началось осложнение из-за неправильно сделанной прививки. Подписчики знаменитости начали критиковать ее за частую вакцинацию дочери. Несколько часов назад певица отреагировала в своем Instagram на критику. Она написала, что история произошла еще 3 года назад, а из нее сделали настоящую сенсацию.

Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери

Преданные поклонники Виктории Дайнеко отреагировали моментально. Они посоветовали исполнительнице не обращала внимание на критику завистников. Многие написали певице слова поддержки и попытались поднять ей настроение различными шутками. Всего за несколько часов пост знаменитости набрал огромное количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

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