Виктория Дайнеко отреагировала на критику после истории о частой вакцинации дочери

Виктория Дайнеко скрывает подробности своей личной жизни. Но недавно она рассказала фанатам, что ее дочка стала жертвой врачебной ошибки. Она сообщила, что у ее наследницы началось осложнение из-за неправильно сделанной прививки. Подписчики знаменитости начали критиковать ее за частую вакцинацию дочери. Несколько часов назад певица отреагировала в своем Instagram на критику. Она написала, что история произошла еще 3 года назад, а из нее сделали настоящую сенсацию.Преданные поклонники Виктории Дайнеко отреагировали моментально. Они посоветовали исполнительнице не обращала внимание на критику завистников. Многие написали певице слова поддержки и попытались поднять ей настроение различными шутками. Всего за несколько часов пост знаменитости набрал огромное количество лайков.