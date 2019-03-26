Mitsubishi продемонстрировала в Бангкоке экстремальный пикап L200 (Triton) – Absolute





Авто оснащается усовершенствованной подвеской с новыми амортизаторами, а также 270-миллиметровым дорожным просветом. Тяжёлое бездорожье автомобилю помогут преодолеть гигантские автомобильные покрышки Falken Wildpeak, а также расширенная колея. Транспортное средство комплектуют новым обвесом с расширенными колесными арками. Хромированные детали заменены на тёмные. Крышу оснастили удобными красными ручками и дополнительным диодным блоком освещения.Под капотом машины должна устанавливаться стоковая 2,4-литровая атмосферная силовая установка на 128 лошадиных сил, либо 2,4-литровый турбодизельный силовой агрегат 4N15 на 181 л.с. Двигатель функционирует вместе с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».