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Mitsubishi продемонстрировала в Бангкоке экстремальный пикап L200 (Triton) – Absolute

Представители компании Mitsubishi продемонстрировали в Бангкоке экстремальный вариант пикапа версии L200 (Triton) – Absolute. Новый концепт наделили увеличенным клиренсом, огромными внедорожными покрышками и особыми элементами отделки.

Mitsubishi продемонстрировала в Бангкоке экстремальный пикап L200 (Triton) – Absolute


Авто оснащается усовершенствованной подвеской с новыми амортизаторами, а также 270-миллиметровым дорожным просветом. Тяжёлое бездорожье автомобилю помогут преодолеть гигантские автомобильные покрышки Falken Wildpeak, а также расширенная колея. Транспортное средство комплектуют новым обвесом с расширенными колесными арками. Хромированные детали заменены на тёмные. Крышу оснастили удобными красными ручками и дополнительным диодным блоком освещения.

Под капотом машины должна устанавливаться стоковая 2,4-литровая атмосферная силовая установка на 128 лошадиных сил, либо 2,4-литровый турбодизельный силовой агрегат 4N15 на 181 л.с. Двигатель функционирует вместе с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:09

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