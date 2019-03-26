Появились слухи, что Анна Бузова начала общаться с Анастасией Костенко





В Сети активно распространяются слухи о том, что Анна Бузова, она же родная сестра известной певицы и ведущей, в последнее время начала тесно общаться с Анастасией Костенко. Если это на самом деле так, рассуждают фанаты, то Ольга Бузова могла из-за этого и поссориться с родственницей.Согласно слухам, младшая сестра певицы не просто общается с Анастасией Костенко, якобы разлучившей ту с бывшим мужем, но уже стала для неё настоящей подругой, с которой периодически встречается для совместных походов по магазинам. Сама ведущая «Дома-2», как и её сестра, подобные предположения пока не комментируют, но фанаты не исключают того, что такая ситуация имеет место быть.