Renault на территории России отзывает более 19 000 авто
Renault на территории России производит отзыв свыше 19 000 авто. Причина заключается в нарушениях, допущенных поставщиком.
Руководство завода «Рено Россия» объявило сервисную специальную кампанию для машин моделей Renault Dokker, а также Duster. К отзыву представлены 19 218 единиц авто, которые реализовали с ноября месяца 2017 года, а также по сегодняшний день. Представители сообщили, что в транспортных средствах, попавших под данный отзыв, могли неправильным образом разместить уплотнительную мембрану в усилителе автомобильных тормозов. Речь идёт о нарушениях, которые допустили на автозаводе-поставщике во время сборки.
Эксперты дилерских центров на отзываемых авто планируют проверить, когда производились вакуумные усилители тормозов. В случае надобности они будут заменены. Работы для данных транспортных средств проводят бесплатно.
Руководство завода «Рено Россия» объявило сервисную специальную кампанию для машин моделей Renault Dokker, а также Duster. К отзыву представлены 19 218 единиц авто, которые реализовали с ноября месяца 2017 года, а также по сегодняшний день. Представители сообщили, что в транспортных средствах, попавших под данный отзыв, могли неправильным образом разместить уплотнительную мембрану в усилителе автомобильных тормозов. Речь идёт о нарушениях, которые допустили на автозаводе-поставщике во время сборки.
Эксперты дилерских центров на отзываемых авто планируют проверить, когда производились вакуумные усилители тормозов. В случае надобности они будут заменены. Работы для данных транспортных средств проводят бесплатно.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00