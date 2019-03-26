Renault на территории России отзывает более 19 000 авто





Руководство завода «Рено Россия» объявило сервисную специальную кампанию для машин моделей Renault Dokker, а также Duster. К отзыву представлены 19 218 единиц авто, которые реализовали с ноября месяца 2017 года, а также по сегодняшний день. Представители сообщили, что в транспортных средствах, попавших под данный отзыв, могли неправильным образом разместить уплотнительную мембрану в усилителе автомобильных тормозов. Речь идёт о нарушениях, которые допустили на автозаводе-поставщике во время сборки.Эксперты дилерских центров на отзываемых авто планируют проверить, когда производились вакуумные усилители тормозов. В случае надобности они будут заменены. Работы для данных транспортных средств проводят бесплатно.