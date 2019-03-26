Анастасия Костенко архивным снимком доказала, что не увеличивала губы





Анастасия Костенко, несмотря на полное погружение в семейную жизнь, остаётся такой же популярной и привлекательной для своих преданных поклонников. Внешность модели не может не вызывать зависть у многих девушек и женщин, так как выглядит она отлично. На днях один из фолловеров в очередной раз задал давно интересующий публику вопрос увеличивала ли модель себе губы, на что та просто опубликовала новый ролик в разделе Stories. Анастасия Костенко решила, что споры в этом деле не помогут, а потому сразу же показала архивный снимок себя 14-летней, которым доказала, что не увеличивала губы.В комментариях к кадру фанаты согласились с тем, что теперь естественность её лица больше не нуждается в доказательствах, а также назвали юную Костенко очень красивой и милой.