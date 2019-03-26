АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Марс и Юпитер не дали астероидам сформировать новую планету в Солнечной системе
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Анастасия Костенко архивным снимком доказала, что не увеличивала губы

Модель Анастасия Костенко архивным снимком себя 14-летней доказала хейтерам в Сети, что не увеличивала губы. Супруга Дмитрия Тарасова не стала спорить на тему пластических операций, а просто показала юношеское фото в ответ на вопрос подписчика об операции.

Анастасия Костенко архивным снимком доказала, что не увеличивала губы


Анастасия Костенко, несмотря на полное погружение в семейную жизнь, остаётся такой же популярной и привлекательной для своих преданных поклонников. Внешность модели не может не вызывать зависть у многих девушек и женщин, так как выглядит она отлично. На днях один из фолловеров в очередной раз задал давно интересующий публику вопрос увеличивала ли модель себе губы, на что та просто опубликовала новый ролик в разделе Stories. Анастасия Костенко решила, что споры в этом деле не помогут, а потому сразу же показала архивный снимок себя 14-летней, которым доказала, что не увеличивала губы.

Анастасия Костенко архивным снимком доказала, что не увеличивала губы


В комментариях к кадру фанаты согласились с тем, что теперь естественность её лица больше не нуждается в доказательствах, а также назвали юную Костенко очень красивой и милой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старший сын Елизаветы Боярской ловко
Появились слухи, что Анна Бузова начала
Евросоюз обяжет обязательно
Сандра Буллок продает виллу в Джорджии
Анастасия Костенко архивным снимком
Анастасия Решетова опровергла слухи о
В Сети появился снимок смартфона Nokia
«Очень болит»: Людмила Поргина
Ксения Бородина осталась довольна
Ольга Кабо рассказала, что нужно
Участники «Дом-2» любят снимать стресс
Учёные: Новые нервные клетки могут
Анастасия Волочкова похвасталась длиной
Возрожденный Ford Bronco должен
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Анастасия Кочервей возмущена сравнением
Ученые: Марс и Юпитер не дали
Ученые: У детей при мыслях о травме
Дочь Елены Борщевой Марта прошлась по
Ученые рассказали, почему люди могут
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую
Британец принял злокачественную опухоль
Екатерина Климова на отдыхе с детьми
Эксперты представили рейтинг самых
Супруга Александра Реввы Анжелика
Бренд Kia подготовил для России
Дональд Трамп не смог выговорить имя
Автобренд Ford собирается уйти с рынка
Наталья Рудова недовольна своей фигурой
Клара Лучко оказалась на грани нищеты
Просмотреть все новости