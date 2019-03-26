Ксения Бородина осталась довольна встречей с одноклассниками





Ксения Бородина рассказала в Instagram, что посетила встречу одноклассников, которой осталась более чем довольна, ведь всё прошло в тёплой, дружеской и весёлой атмосфере. Кроме того, ведущая также написала пост о том, что приятно удивилась от того, что её школьные товарищи, с которыми она вместе училась с 9 по 11 классы, практически не изменились с того времени, и даже показала общий снимок со встречи.Со слов Бородиной, все были очень рады видеть друг друга, и даже через столько лет у них была масса тем для приятной беседы, а также много моментов, которые можно вспомнить и от души посмеяться. Выпускной у класса ведущей «Дома-2» был необычным. Вместо традиционного мероприятия на Красной площади для ребят организовали увлекательную поезду по маршруту Питер — Финляндия — Швеция.