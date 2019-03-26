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Участники «Дом-2» любят снимать стресс и напряжение алкоголем

Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» чаще всего предпочитают снимать стресс и напряжение алкоголем. Такой вывод сделали зрители, составившие целый список самых главных любителей горячительных напитков на проекте.

Участники «Дом-2» любят снимать стресс и напряжение алкоголем


Называемый на «Доме-2» виноградным соком алкоголь стал для участников своеобразной привычкой снимать стресс и напряжение, которых на телестройке достаточно. Так, например, особенно волнующим моментом для многих является поход на лобное место, ведь именно там каждый проектант обычно сталкивается с самыми неприятными обсуждениями не только со стороны ведущих, но и коллег.

Участники «Дом-2» любят снимать стресс и напряжение алкоголем


Постоянные зрители реалити-шоу даже составили список главных любителей «виноградного сока», в котором первое место занял экс-участник «Дома-2» Николай Должанский. Мужчина настолько любил выпить, что на каждом свидании с новой девушкой тут же осушал до дна графин с вином, выделяемый паре на вечер. Помнят фанаты и бывшую звезду проекта Либерж Кпадону, некоторое время скрывающуюся в туалете ради пары глотков горячительного. Девушка в тот момент не знала, что даже в уборной её снимают камеры, но вскоре остепенилась и занялась собой.

Участники «Дом-2» любят снимать стресс и напряжение алкоголем


Как признался Иосиф Оганесян, даже он не отказывает себе в рюмке коньяка перед лобным местом, ведь знает, что их с Сашей Черно пара обсуждается постоянно, а значит нервы точно будут напряжены. Зрителей такая тенденция не устраивает, ведь люди на периметре демонстрируют своё поведение на всю страну, а пристрастие к алкоголю — не самый лучший пример для публики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:05

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