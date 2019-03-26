Анастасия Решетова опровергла слухи о ссорах с рэпером Тимати

Анастасия Решетова, вероятно, устав от сплетен, написала в личном блоге Instagram, как часто скандалит с возлюбленным. Знаменитость отметила, что ей придется огорчить многих сообщением о том, что она и Тимур Юнусов никогда не ссорятся и не расстаются. Модель советует хейтерам и завистникам заняться поиском скандалов и интриг «в других тандемах».Избранница исполнителя Тимати старается ограничивать свой круг общения, чтобы не допускать к себе и рэперу злопыхателей и завистников. Модель сохраняет гармонию в отношениях, благодаря поддержке преданных друзей и самых близких людей.