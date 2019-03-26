Сандра Буллок продает виллу в Джорджии за 6,5 миллиона долларов





Сандра Буллок является владелицей нескольких вилл, одну из которых она решила продать. В Джорджии у голливудской актрисы есть особняк примерно в 1025 квадратных метров. На территории также находится и дом для гостей, площадь которого составляет приблизительно 860 квадратных метров. Как сообщается, на вилле есть 7 спален и 5 ванных комнат. Вся мебель, выбранная Сандрой Буллок, остается новому владельцу.Особняк находится недалеко от океана, который виден из окон. Также на его территории есть много деревьев и разной зелени, открытый бассейн, баскетбольная площадка, игровая комната и тренажерный зал. На веранде расположены мягкие диваны и кресла для отдыха. Пока что неизвестно, по какой причине знаменитость решила продать дом в Джорджии. Сама Сандра Буллок не даёт никаких комментариев по этому поводу.