«Очень болит»: Людмила Поргина рассказала о самочувствии после перелома руки





Вдова знаменитости травмировалась, неудачно упав на даче. Перелом оказался очень сложным и пострадавшей несколько дней назад сделали операцию по «сбору руки» в столичной клинике. Пока Поргина находится под наблюдением специалистов, но вскоре ее обещают отпустить домой. Для полного восстановления вдове Караченцова предстоит пройти длительный курс реабилитации, однако она не теряет надежды, что быстро поправится, так как у нее накопилось много дел.В ближайшее время Людмила Андреевна планирует встретиться со скульпторами, чтобы набросать эскизы памятника Караченцову. Актриса задумалась над написанием мемуаров и собирает архив знаменитого супруга, скончавшегося в минувшем году. Пока, признается Поргина, она не может заняться делами, так как ее рука после перелома все еще сильно болит.