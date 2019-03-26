Ученые: Марс и Юпитер не дали астероидам сформировать новую планету в Солнечной системе





Крупнейшим среди астероидов является Церера, которая сегодня классифицируется как карликовая планета. Раньше считалось, что бесчисленные астероиды были фрагментами бывшей планеты, которая распалась. Однако сегодня принято считать, что они являются обломками, оставшимися от образования Солнечной системы . Из-за мощного разрушительного притяжения могучего Юпитера они не смогли сформироваться в один объект.До того, как астероиды были известны, астрономы измерили расстояния между планетами и обнаружили удивительно большую пропасть между Марсом и Юпитером. Кто-то в 18 веке убедился в том, что там должна быть еще не обнаруженная планета. Венгерский дворянин барон Франц фон Зак организовал за ней "охоту" в 1800 году, выделив различным наблюдателям область неба для поиска. Они стали известны - как Небесная Полиция.В канун Нового 1800 года ранее не записанный объект был обнаружен в созвездии Тельца, но не одним из членов команды. Сицилийский монах Джузеппе Пьяцци заметил его в обсерватории Палермо и следил за движением тела в течение нескольких недель. Он открыл Цереру. Однако, если Церера была пропавшей планетой, она была не одна. В 1802 году Генрих Олберс из Небесной полиции обнаружил второй объект, который получил название Паллас. Карл Хардинг нашел третью, Юнону, в 1804 году, а Олберс открыл Весту в 1807 году. Церера и Веста находились на орбите и были детально изучены в последние годы космическим зондом NASA «Рассвет».Изучив все полученные данные астрономы пришли к выводу, что именно гравитация больших планет не дала астероидам слиться между собой, из-за чего они были притянуты орбитами небесных тел и удержаны там. Всего было обнаружено более 500 000 астероидов с шириной около 200 км и более. Хотя подавляющее большинство составляют астероиды Пояса Койпера между Марсом и Юпитером, некоторые из них сгруппированы и зафиксированы в точках относительно орбит различных планет.