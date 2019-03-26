АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Марс и Юпитер не дали астероидам сформировать новую планету в Солнечной системе
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Ольга Кабо рассказала, что нужно современным женщинам

Ольга Кабо на странице личного блога Instagram рассказала, что нужно современным женщинам. По мнению популярной актрисы, хрупкие создания, скрывающиеся за камуфляжем, нуждаются в любви и заботе.
Ольга Кабо рассказала, что нужно современным женщинам

Известная актриса часто публикует яркие и интересные кадры, сопровождающиеся рассуждениями на ту или иную тему. Недавно Ольга Кабо решила высказать свое мнение по поводу представительниц прекрасного пола XXI века. Знаменитость отметила, что это век сильных, самодостаточных и энергичных женщин. Этот факт не отрицает того, что уверенные и целеустремленные дамы могут быть счастливы и любимы. Артистка обращает внимание на то, что сейчас другое отношение к времени и реальности, когда за камуфляжем и защитной окраской скрывается хрупкое создание – женщина, мечтающая о нежности и опеке.

51-летняя Ольга Кабо очень впечатлила поклонников, которые высоко оценили мнение кумира. Большинство фанатов согласились с артисткой, оставляя массу положительных отзывов. Подписчики заметили, что рассуждения звезды являются очень мудрыми, а она, как актриса и мама – настоящий пример для подражания.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старший сын Елизаветы Боярской ловко
Появились слухи, что Анна Бузова начала
Евросоюз обяжет обязательно
Сандра Буллок продает виллу в Джорджии
Анастасия Костенко архивным снимком
Анастасия Решетова опровергла слухи о
В Сети появился снимок смартфона Nokia
«Очень болит»: Людмила Поргина
Ксения Бородина осталась довольна
Ольга Кабо рассказала, что нужно
Участники «Дом-2» любят снимать стресс
Учёные: Новые нервные клетки могут
Анастасия Волочкова похвасталась длиной
Возрожденный Ford Bronco должен
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Анастасия Кочервей возмущена сравнением
Ученые: Марс и Юпитер не дали
Ученые: У детей при мыслях о травме
Дочь Елены Борщевой Марта прошлась по
Ученые рассказали, почему люди могут
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую
Британец принял злокачественную опухоль
Екатерина Климова на отдыхе с детьми
Эксперты представили рейтинг самых
Супруга Александра Реввы Анжелика
Бренд Kia подготовил для России
Дональд Трамп не смог выговорить имя
Автобренд Ford собирается уйти с рынка
Наталья Рудова недовольна своей фигурой
Клара Лучко оказалась на грани нищеты
Просмотреть все новости