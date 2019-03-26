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Анастасия Волочкова похвасталась длиной своих ног

Анастасия Волочкова, не раз шокировавшая публику «экстремальными» шпагатами, на этот раз решила обнародовать в Instagram-профиле относительно скромное фото. Эпатажная балерина продемонстрировала свои стройные длинные ноги.
Анастасия Волочкова похвасталась длиной своих ног

На снимке знаменитость запечатлена в светлом мини-платье с глубоким декольте и ботильонах на толстой платформе. Волочкова не стала удивлять общественность фирменной растяжкой в неподходящем наряде, а скромно скрестила ноги. Танцовщица намекнула, ей скрывать нечего, поэтому в прятки играть она не будет. «А ноги у меня длинные?!», - обратилась звезда к поклонникам, не то с констатацией факта, не то с вопросом.

Рядом с балериной фанаты заметили незнакомого мужчину, положившего ей на плечо руку. Однако рассмотреть, кто это, не смогли, так как в кадр не попало его лицо. Фолловеры предположили, что Волочкова сфотографировалась с новым возлюбленным.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00

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