Анастасия Волочкова похвасталась длиной своих ног

На снимке знаменитость запечатлена в светлом мини-платье с глубоким декольте и ботильонах на толстой платформе. Волочкова не стала удивлять общественность фирменной растяжкой в неподходящем наряде, а скромно скрестила ноги. Танцовщица намекнула, ей скрывать нечего, поэтому в прятки играть она не будет. «А ноги у меня длинные?!», - обратилась звезда к поклонникам, не то с констатацией факта, не то с вопросом.Рядом с балериной фанаты заметили незнакомого мужчину, положившего ей на плечо руку. Однако рассмотреть, кто это, не смогли, так как в кадр не попало его лицо. Фолловеры предположили, что Волочкова сфотографировалась с новым возлюбленным.