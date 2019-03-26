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Возрожденный Ford Bronco должен получить три версии

Возрожденная версия Ford Bronco должна получить три вариации. В рамках дилерской конференции компания Ford показала прототип ранней трёхдверной версии Bronco.

Возрожденный Ford Bronco должен получить три версии


Представители бренда пообещали, что серийная вариация будет предложена в пятидверном исполнении, а также в кузове пикап. Возрожденную модель Bronco выдержат в стиле оригинальной версии 1965 года. Транспортное средство оснащают прямоугольной радиаторной решеткой, передней оптикой, имеющей круглые формы. Согласно неофициальным данным, во внедорожнике была официально сохранена рамная конструкция. За основу транспортного средства положили платформу пикапа Ford Ranger. Крыша, а также двери, сделали съемными. Владелец авто сможет убирать их в специальную нишу, которая расположена в багажном отделении.

Новинка может получить бензиновую силовую установку 2.7 V6, принадлежащую семейству EcoBoost. Двигатель при этом будет работать с 7-ступенчатой механической трансмиссией MT-88, которую разработала фирма Getrag. Транспортное средство публично дебютирует в 2020 году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55

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