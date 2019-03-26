Звезда Comedy Woman Мария Кравченко может сделать пластику лица после 50 лет
Звезда популярного юмористического шоу Comedy Woman Мария Кравченко поделилась с фанатами своими планами на будущее. Артистка написала в Instagram, что может сделать пластику лица только после 50 лет.
Актриса опубликовала в личном блоге новое фото и сообщила подписчикам, что ее иногда беспокоит асимметрия лица. Она призналась поклонникам, что у нее разные брови. Ситуацию ей помогает исправить карандаш. Но эту проблему Мария Кравченко не считает поводом для расстройства.
По мнению знаменитости, более глобальные «ошибки природы» можно исправить с помощью нитей, филлеров, круговой подтяжки и других процедур. Кравченко об этом еще не задумывается, а если ей и понадобятся услуги профессиональных косметологов, то только после 50-ти. Звезда призналась, что еще может вернуться к этой теме, но через 21 год.
Фолловеры артистки написали множество комплиментов в адрес кумира, отмечая, что ей не нужны подтяжки и филлеры, а с асимметрией у нее все в порядке.
Актриса опубликовала в личном блоге новое фото и сообщила подписчикам, что ее иногда беспокоит асимметрия лица. Она призналась поклонникам, что у нее разные брови. Ситуацию ей помогает исправить карандаш. Но эту проблему Мария Кравченко не считает поводом для расстройства.
По мнению знаменитости, более глобальные «ошибки природы» можно исправить с помощью нитей, филлеров, круговой подтяжки и других процедур. Кравченко об этом еще не задумывается, а если ей и понадобятся услуги профессиональных косметологов, то только после 50-ти. Звезда призналась, что еще может вернуться к этой теме, но через 21 год.
Фолловеры артистки написали множество комплиментов в адрес кумира, отмечая, что ей не нужны подтяжки и филлеры, а с асимметрией у нее все в порядке.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:46