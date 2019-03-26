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Дочь Елены Борщевой Марта прошлась по подиуму на Неделе моды в Москве

Елена Борщева, бывшая звезда Comedy Woman, похвасталась в Instagram-аккаунте успехами своей дочери Марты, участвовавшей в Неделе моды в Москве. 12-летняя наследница юмористки прошлась по подиуму в трех разных образах.
Дочь Елены Борщевой Марта прошлась по подиуму на Неделе моды в Москве

На показе в рамках 25-й Недели моды, состоявшейся в Гостином дворе, свои дебютные коллекции представили блогер Айза Анохина и исполнительница Нюша. Борщева обнародовала фото своей дочери, запечатленной в момент демонстрации нарядов. Артистка поинтересовалась, какой из них больше подходит Марте: «царский», нежный или дерзкий.

Экс-участница Comedy Woman гордится своими наследницами, рожденными в браке с фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Младшую дочь Борщова родила, как сообщают СМИ, благодаря процедуре ЭКО. Артистка в детстве страдала от комплексов, связанных с внешностью, но сумела их преодолеть с помощью самоиронии. Своих детей знаменитость учит любить себя такими, какими их создала природа.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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