Дочь Елены Борщевой Марта прошлась по подиуму на Неделе моды в Москве

На показе в рамках 25-й Недели моды, состоявшейся в Гостином дворе, свои дебютные коллекции представили блогер Айза Анохина и исполнительница Нюша. Борщева обнародовала фото своей дочери, запечатленной в момент демонстрации нарядов. Артистка поинтересовалась, какой из них больше подходит Марте: «царский», нежный или дерзкий.Экс-участница Comedy Woman гордится своими наследницами, рожденными в браке с фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. Младшую дочь Борщова родила, как сообщают СМИ, благодаря процедуре ЭКО. Артистка в детстве страдала от комплексов, связанных с внешностью, но сумела их преодолеть с помощью самоиронии. Своих детей знаменитость учит любить себя такими, какими их создала природа.