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Ученые: У детей при мыслях о травме развивается посттравматическое расстройство

Научные работники из Университета Восточной Англии провели исследование, в котором приняли участие 200 детей в возрасте от 8 до 17 лет, попавшие в клинику после травматического инцидента. Специалисты выяснили, что у подростков при мыслях о пережитом может развиться посттравматическое расстройство.

Ученые: У детей при мыслях о травме развивается посттравматическое расстройство

Ученые сообщили, что после получения травм дети восстанавливаются довольно быстро, но у некоторых начинает развиваться посттравматическое расстройство. Оно связано с тем, что подростки воспринимают произошедшее с ними, как что-то ненормальное. Специалисты сообщают, что подобные симптомы могут быть реакцией на любую травму. Дети начинают постоянно об этом думать и у них появляется тревожность и ночные кошмары.

Научные работники решили выяснить, почему у некоторых подростков посттравматическое расстройство не проявляется, а у других может остаться на долгое время. В исследовании приняли участие 200 детей в возрасте от 8 до 17 лет, которых разделили на 3 группы. В 1-ой подростки победившие симптомы, во 2-ой те, у кого они не проявлялись и в 3- ей - кто страдает расстройством. В результате стало ясно, что у детей, которые думали о полученной травме, чаще остальных развивался посттравматический синдром.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

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