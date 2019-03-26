Ученые: У детей при мыслях о травме развивается посттравматическое расстройство





Ученые сообщили, что после получения травм дети восстанавливаются довольно быстро, но у некоторых начинает развиваться посттравматическое расстройство. Оно связано с тем, что подростки воспринимают произошедшее с ними, как что-то ненормальное. Специалисты сообщают, что подобные симптомы могут быть реакцией на любую травму. Дети начинают постоянно об этом думать и у них появляется тревожность и ночные кошмары.Научные работники решили выяснить, почему у некоторых подростков посттравматическое расстройство не проявляется, а у других может остаться на долгое время. В исследовании приняли участие 200 детей в возрасте от 8 до 17 лет, которых разделили на 3 группы. В 1-ой подростки победившие симптомы, во 2-ой те, у кого они не проявлялись и в 3- ей - кто страдает расстройством. В результате стало ясно, что у детей, которые думали о полученной травме, чаще остальных развивался посттравматический синдром.