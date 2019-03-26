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Екатерина Климова на отдыхе с детьми сфотографировалась в бикини

Екатерина Климова, отдыхающая с детьми в ОАЭ, устроила для себя импровизированную фотосессию. 41-летняя актриса поделилась с подписчиками в Instagram-Stories снимком, где она запечатлена в белоснежном бикини.
Екатерина Климова на отдыхе с детьми сфотографировалась в бикини

Поклонников восхитила «девичья» фигура знаменитости, позирующей на пляже с развевающимися на ветру волосами. Климова является матерью четырех детей, а ее старшая дочь Елизавета недавно отметила 17-летие, однако звезда не утратила изящества. На фото в бикини актриса продемонстрировала подтянутый живот и стройные ноги.

Фолловеры отметили красоту знаменитости множеством комплиментов. Многие в очередной раз попросили звездную многодетную мать поделиться секретами, помогающими ей держать тело в тонусе и сохранять молодость.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:09

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