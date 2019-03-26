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Супруга Александра Реввы Анжелика раскрыла секрет семейного счастья

Супруга популярного артиста Александра Реввы Анжелика в одном из интервью раскрыла секрет семейного счастья. По мнению избранницы резидента Comedy Club, важно разделять интересы возлюбленного и поддерживать его.
Супруга Александра Реввы Анжелика раскрыла секрет семейного счастья

Супруга звезды стала гостьей Светланы Бондарчук, где рассказала, как она сохраняет гармонию в семье. Знаменитость призналась: важно выстроить определенные приоритеты в жизни. Необходимо понимать ради чего стоит делать те или иные вещи. Все можно легко и быстро растерять, считает избранница актера. Она отметила, что живет интересами любимого и очень много вкладывает в его творчество.

Анжелика Ревва, получив образование и интересную профессию, решила отказаться от карьеры, посвятив себя мужу и детям. Для нее очень важно поддерживать артиста. По словам избранницы певца, Александр Ревва много отдает и ей нужно «восполнять это все».
Супруга Александра Реввы Анжелика раскрыла секрет семейного счастья

Александр Ревва впервые встретил будущую жену в одном из ночных клубов. Супруги живут вместе больше десяти лет и воспитывают двух наследниц Амели и Алису.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00

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