Супруга Александра Реввы Анжелика раскрыла секрет семейного счастья





Супруга звезды стала гостьей Светланы Бондарчук, где рассказала, как она сохраняет гармонию в семье. Знаменитость призналась: важно выстроить определенные приоритеты в жизни. Необходимо понимать ради чего стоит делать те или иные вещи. Все можно легко и быстро растерять, считает избранница актера. Она отметила, что живет интересами любимого и очень много вкладывает в его творчество.Анжелика Ревва, получив образование и интересную профессию, решила отказаться от карьеры, посвятив себя мужу и детям. Для нее очень важно поддерживать артиста. По словам избранницы певца, Александр Ревва много отдает и ей нужно «восполнять это все».Александр Ревва впервые встретил будущую жену в одном из ночных клубов. Супруги живут вместе больше десяти лет и воспитывают двух наследниц Амели и Алису.