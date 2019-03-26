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Анастасия Кочервей возмущена сравнением с Ксенией Бородиной

Когда-то, те участницы, которых сравнивали с ведущими телепроекта «Дом-2», были счастливы, ведь это было весьма лестно.

Однако сегодня упоминания о схожести со знаменитостями из телестройки подобно унижению.

Анастасия Кочервей возмущена сравнением с Ксенией Бородиной

Например, Анастасия Кочервей, которая пришла на проект «ББ», утверждает, что её очень бесит то, что фанаты вечно пытаются сравнить её с Ксенией. Якобы, их стилистика очень схожа.

Сама Кочервей уверяет, что ненавидит, как одевается Бородина. Также она уверена что Ксения не умеет вести себя в обществе, а также отвратительно преподносит свою персону.

Настя очень просит не сравнивать её с Ксюшей, ведь по её мнению, не она подражает Бородиной, а, скорее, та ей.

Анастасия Кочервей возмущена сравнением с Ксенией Бородиной

Эти слова зародила сама ведущая реалити-шоу в студии «Бородина против Бузовой», назвав безвкусным костюм Кочервей. Но Бородина не учла, что общий стиль одежды Насти, полностью напоминает платье, в котором Ксения праздновала собственный день рождения.

Вот об этом и упомянула Анастасия, а также намекнула, что в отличие от неё, она не играла свадьбу «по залёту» и не содержит собственного мужа, как это делает нетерпимая к критике Бородина.

По всей вероятности, на телестройке зарождается очередной скандал.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:43

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