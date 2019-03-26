Анастасия Кочервей возмущена сравнением с Ксенией Бородиной





Однако сегодня упоминания о схожести со знаменитостями из телестройки подобно унижению.Например, Анастасия Кочервей, которая пришла на проект «ББ», утверждает, что её очень бесит то, что фанаты вечно пытаются сравнить её с Ксенией. Якобы, их стилистика очень схожа.Сама Кочервей уверяет, что ненавидит, как одевается Бородина. Также она уверена что Ксения не умеет вести себя в обществе, а также отвратительно преподносит свою персону.Настя очень просит не сравнивать её с Ксюшей, ведь по её мнению, не она подражает Бородиной, а, скорее, та ей.Эти слова зародила сама ведущая реалити-шоу в студии «Бородина против Бузовой», назвав безвкусным костюм Кочервей. Но Бородина не учла, что общий стиль одежды Насти, полностью напоминает платье, в котором Ксения праздновала собственный день рождения.Вот об этом и упомянула Анастасия, а также намекнула, что в отличие от неё, она не играла свадьбу «по залёту» и не содержит собственного мужа, как это делает нетерпимая к критике Бородина.По всей вероятности, на телестройке зарождается очередной скандал.