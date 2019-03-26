Дональд Трамп не смог выговорить имя хоккеиста Евгения Кузнецова
Дональд Трамп на встрече не сумел правильно произнести имя хоккеиста Евгения Кузнецова. Американский президент похвалил игроков "Вашингтон Кэпиталз" за высокие результаты.
Как пишет "Слово и дело", Трамп официально встретился с хоккейной командой из столицы США, получившей Кубок Стэнли. Клуб "Вашингтон Кэпиталз" представляли капитан Александр Овечкин и двое других россиян: Орлов и Кузнецов. Президент похвалил спортсменов за их непревзойдённый талант, который заставил его стать фанатом клуба.
Также глава США рассказал о любви к команде своей дочери Иванки. В одном из последних матчей семье политика особенно понравилась игра Кузнецова.
Трамп вспомнил о поставленном хоккеистом рекорде по голевым передачам. При этом произнести имя "Евгений" у главы Белого дома не вышло: он назвал гостя "Эвджени Кузнецов".
Как пишет "Слово и дело", Трамп официально встретился с хоккейной командой из столицы США, получившей Кубок Стэнли. Клуб "Вашингтон Кэпиталз" представляли капитан Александр Овечкин и двое других россиян: Орлов и Кузнецов. Президент похвалил спортсменов за их непревзойдённый талант, который заставил его стать фанатом клуба.
"Взгляните на руки Овечкина! Это нечто!", - восхитился Трамп.
Также глава США рассказал о любви к команде своей дочери Иванки. В одном из последних матчей семье политика особенно понравилась игра Кузнецова.
Трамп вспомнил о поставленном хоккеистом рекорде по голевым передачам. При этом произнести имя "Евгений" у главы Белого дома не вышло: он назвал гостя "Эвджени Кузнецов".
Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:45