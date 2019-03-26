Бренд Kia подготовил для России «футбольные» версии своих авто





Малолитражное городское авто Picanto, базирующееся на вариации 1,2 4АТ Comfort, в особом исполнении оснащено легкосплавными дисками на 15 дюймов, светодиодной подсветкой, мультимедиакомплексом и 7,0-дюймовым дисплеем с возможностью вывода картинки камеры заднего вида. Стоимость «футбольной» комплектации модели стартует примерно от 819 000 рублей.Спецверсии Rio и Rio X-Line основаны на модификации Luxe в вариантах 1,6 6МТ и 1,6 6АТ. Автомобили оборудованы дисковыми тормозами, мультимедийной системой с экраном на 7,0 дюймов и Bluetooth, датчиком света и камерой заднего обзора. Хэтчбек и седан оценены соответственно в сумму около 958 000 и 908 000 рублей.Модель Optima получила функцию контроля слепых зон, помощника выезда с парковки, четыре модуля комплекса кругового обзора, вентиляцию передних кресел и электропривод пассажирского, а также контурную подсветку салона. Стоимость «футбольной» версии седана стартует примерно от 1 725 000 рублей.Кроссовер в исполнении Sportage UEFA Europa League имеет круиз-контроль, технологию бесключевого доступа с кнопочным запуском двигателя. Для автомобиля, оцененного в порядка 1 765 000 рублей, предлагается цвет кузова «Апельсиновый фьюжн».Машина Sorento Prime в спецверсии со светодиодами и 19-дюймовыми колесами обойдется покупателю почти в 2 532 000 рублей. Кроссовер оборудован системами наблюдения за слепыми зонами и кругового обзора, ассистентом выезда с паркоместа и интеллектуальным механизмом автоматической парковки, электростояночным тормозом.