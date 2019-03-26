Ольга Рапунцель придумала очередное прозвище мужу Диме





И правда, телестройка «Дома-2» практически ежедневно пополняет словарный запас зрителей несколькими раньше неизвестными словами и их оборотами.«Лживый лжец», «бабья тряпка», «провокационный провокатор» - это лишь малая толика чудесных высказываний Рапунцель, которым она учит не только публику, но и свою маленькую дочку Василису. Каждый день малышке приходится наблюдать за тем, как в её маме погибает нераскрывшаяся актриса больших, малых и средних театров.Эпические монологи с завидным постоянством болельщики наблюдают в эфирах реалити-шоу, когда с особой ненавистью и отвращением Оля поносит своего законного мужа, которого, на минуточку, выбрала сама.И вот как понимать обиды Рапунцель, когда Диму называют «Рапунцелем» или не мужиком, если она сама на всю страну вопит о его жадности, несостоятельности и постоянной лжи?Вот так, благодаря не очень богатому словарному запасу Ольги, Дмитрий накануне обрел ещё одну кличку – «лживый лжец».Это прозвище уже отметила даже ведущая Ольга Бузова.