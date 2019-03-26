Наталья Рудова недовольна своей фигурой

Недавно Наталья Рудова отдыхала на Мальдивах, где не смогла себе отказать в употреблении местных деликатесов. Несколько часов назад знаменитость вернулась в столицу России и сообщила фанатам в Instagram Stories, что набрала 4 лишних килограмма. Актриса опубликовала фотографию, на которой она весит 56 килограммов, а сейчас ее вес составляет 60. Также звезда телесериала "Универ. Новая общага" спросила своих преданных поклонников, стоил ли ей худеть.Фанаты Натальи Рудовой начали писать, что фигура знаменитости просто идеальная. Некоторые решили, что актрисе не стоит худеть, ведь с весом в 60 килограммов она выглядит намного привлекательнее. Были и те подписчики, которые поддержали звезду "Универа" в ее решении и написали, что ей лучше знать, в каком весе ей комфортно.