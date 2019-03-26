Клара Лучко оказалась на грани нищеты после смерти первого супруга Сергея Лукьянова





Клара Лучко впервые познакомилась с избранником Сергеем Лукьяновым на съемочной площадке. Знаменитости пришлось бороться за свою первую любовь, который состоял в браке с Надеждой Тышкевич. Коллеги закрутили бурный роман во время сельскохозяйственных работ в «Кубани», куда артисты отправились в рамках трудовой экспедиции. В итоге Сергей Владимирович ушел от жены, чтобы связать свою судьбу с Лучко. Через год после бракосочетания у пары появилась наследница Оксана. Актер был без ума от счастья, но супругам пришлось столкнуться с финансовыми проблемами.Звезда советского кино перенес три инфаркта. Сердце Сергея Лукьянова перестало биться на сцене театра Вахтангова в возрасте 54 лет. Для Клары Степановны потеря близкого человека была настоящий ударом, она стала плохо выглядеть, ей не давали ролей. Этот период был очень тяжелым для актрисы, пока она не встретила Дмитрия Мамлеева. С журналистом артистка вместе прожила 35 лет. В 2005 году героиня фильма «Цыган» скончалась из-за оторвавшегося тромба.