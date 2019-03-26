Huawei запустит в Российской Федерации свой музыкальный сервис





В сервисе Huawei Music будет доступна музыка и клипы по ежемесячной подписке. Из информации с газеты «Коммерсантъ» известно, что китайский производитель ведет переговоры с мировыми музыкальными брендами. Сервис будет работать на основе фирменной платформы Cloud. На нее уже потрачено несколько десятков млн. долларов.Месяц назад вышеуказанное издание сообщило, что компания Huawei уже доступна на рынке облачных вычислений РФ, она арендовала пять сотен стоек в московских дата-центрах для адаптации данных. Также готовится запуск денежно-платежной системы Huawei Pay.Самые популярные стриминговые музыкальные сервисы в Российской Федерации - Google Play и Apple Music, а сразу за ними идет «Яндекс.Музыка». Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что китайская компания слишком поздно выходит на этот рынок и не займет большую долю на нем.Раньше производитель Huawei создал для РФ видеоплатформу «ТНТ-Premier» для «Газпром-медиа». Она запущена 6 месяцев назад, но в нем до сих пор присутствуют сбои, пишет газета. Начальство крупнейшего российского медиахолдинга приняло решение перенести сервис на свою платформу, которая уже находится в разработке.