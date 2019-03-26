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Продвижение бренда Aurus в Европу блокируют Toyota, Lamborghini и Michelin

Отечественный бренд Aurus планирует продвигаться со своей продукцией на рынок Европы, однако автомобильные производители Toyota, Michelin, а также Lamborghini выступают против. Компании решили опротестовать патент российской марки в Бюро интеллектуальной собственности.
Продвижение бренда Aurus в Европу блокируют Toyota, Lamborghini и Michelin

Зарубежные фирмы заявляют о созвучности наименования «Aurus» с названиями некоторых брендов и моделей. Японский концерн Toyota разработал компактную семейную машину Auris, французский производитель шин Michelin владеет субмаркой Taurus, а люксовая итальянская компания выпустила премиальный кроссовер Urus.

Представители Минпромтора, курирующего проект через НАМИ, не считают патентный спор огромной проблемой. Эксперты предполагают, что отечественному бренду Aurus придется переименовать свои продукты для Европы. Проблема, возникшая из-за претензий зарубежных автокомпаний, тормозит продвижение российских моделей на рынок ЕС.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:03

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