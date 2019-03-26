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Дочь Эминема показала фото в купальнике

На странице своего Instagram дочь известного рэп-исполнителя Эминема Хэйли показала поклонникам несколько фотографий в купальнике. Подписчики пришли в восторг от ее новой публикации.

Дочь Эминема показала фото в купальнике

Хэйли старается скрывать подробности своей личной жизни. Наследница звезды редко делает публикации в социальных сетях. Но накануне она показала несколько фотографий в Instagram. На снимке молодая особа запечатлена в купальнике ярко-желтого цвета, ее образ дополнил красный цветок в волосах. Дочь знаменитости сидит на балконе и на одном фото смотрит прямо в камеру, а на другом ее взгляд направлен в даль.

Дочь Эминема показала фото в купальнике

В комментарии к посту она написала всего одно слово: "aloha". Подписчики Хэйли Скотт Мэтерс отреагировали моментально. Многие начали делать комплименты и писать о том, как ей идет желтый цвет. Другие отметили, что девушка усердно тренируется в спортивном зале и это дает свой результат. Всего за сутки новый пост наследницы Эминема набрал более 195 тысяч лаков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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