Ученые: Одни и те же болезни у женщин появляются на годы позже, чем у мужчин
Ученые провели масштабное исследование с участием 6,9 миллионов добровольцев, которое показало, что одни и те же болезни у мужчин и женщин появляются в разные периоды жизни. Так, у пациенток симптомы возникали на годы позже, чем у представителей сильного пола.
В среднем женщины получали диагноз рака через 2,5 года после мужчин, сообщение о метаболических заболеваниях, таких как диабет, - через 4,5 года. Ученые затрудняются ответить, что именно влияет на показатели - генетика, окружающая среда, возможные отклонения в системе здравоохранения или же комбинация факторов.
Также ученые отметили, что по статистике мужчины позже обращаются к врачам, чем женщины, а это значит, что, скорее всего, временная разница в возникновении одних и тех же симптомов может быть еще значительнее, чем выявили исследователи.
В среднем женщины получали диагноз рака через 2,5 года после мужчин, сообщение о метаболических заболеваниях, таких как диабет, - через 4,5 года. Ученые затрудняются ответить, что именно влияет на показатели - генетика, окружающая среда, возможные отклонения в системе здравоохранения или же комбинация факторов.
Также ученые отметили, что по статистике мужчины позже обращаются к врачам, чем женщины, а это значит, что, скорее всего, временная разница в возникновении одних и тех же симптомов может быть еще значительнее, чем выявили исследователи.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:23