Ученые: Одни и те же болезни у женщин появляются на годы позже, чем у мужчин





В среднем женщины получали диагноз рака через 2,5 года после мужчин, сообщение о метаболических заболеваниях, таких как диабет, - через 4,5 года. Ученые затрудняются ответить, что именно влияет на показатели - генетика, окружающая среда, возможные отклонения в системе здравоохранения или же комбинация факторов.Также ученые отметили, что по статистике мужчины позже обращаются к врачам, чем женщины, а это значит, что, скорее всего, временная разница в возникновении одних и тех же симптомов может быть еще значительнее, чем выявили исследователи.