Мать Тимати Симона Юнусова поделилась воспоминаниями о детстве в посте к фото маленьких сыновей

Тетя Нюра, отметила Юнусова, всегда баловала ее подарками. Она привозила девочке на выходных кусочки сервелата, а та лакомилась ими, изначально выковыривая из них жир. Подобным образом ест колбасу и внучка матери Тимати Алиса.Поклонники обратили внимание на позирующих рядом с тетей Нюрой Тимура Юнусова и его брата Артема. Артист, короткая стрижка которого является частью его брутального образа, в детстве носил пышную прическу и отличался миловидностью.Фолловеры поблагодарили Юнусову за возможность взглянуть на маленького Тимати. Некоторые отметили, что дочь музыканта Алиса больше похожа на его брата, а сам он напоминает свою нынешнюю избранницу Анастасию Решетову.