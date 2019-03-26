Мать Тимати Симона Юнусова поделилась воспоминаниями о детстве в посте к фото маленьких сыновей
Симона Юнусова, мать Тимати, в Instagram-микроблоге поделилась детскими воспоминаниями, не забыв упомянуть о своей любимой тете Нюре. Родительница рэп-исполнителя обнародовала фото женщины, обнимающей двух ее сыновей - маленького будущего артиста и его брата.
Тетя Нюра, отметила Юнусова, всегда баловала ее подарками. Она привозила девочке на выходных кусочки сервелата, а та лакомилась ими, изначально выковыривая из них жир. Подобным образом ест колбасу и внучка матери Тимати Алиса.
Поклонники обратили внимание на позирующих рядом с тетей Нюрой Тимура Юнусова и его брата Артема. Артист, короткая стрижка которого является частью его брутального образа, в детстве носил пышную прическу и отличался миловидностью.
Фолловеры поблагодарили Юнусову за возможность взглянуть на маленького Тимати. Некоторые отметили, что дочь музыканта Алиса больше похожа на его брата, а сам он напоминает свою нынешнюю избранницу Анастасию Решетову.
Тетя Нюра, отметила Юнусова, всегда баловала ее подарками. Она привозила девочке на выходных кусочки сервелата, а та лакомилась ими, изначально выковыривая из них жир. Подобным образом ест колбасу и внучка матери Тимати Алиса.
Поклонники обратили внимание на позирующих рядом с тетей Нюрой Тимура Юнусова и его брата Артема. Артист, короткая стрижка которого является частью его брутального образа, в детстве носил пышную прическу и отличался миловидностью.
Фолловеры поблагодарили Юнусову за возможность взглянуть на маленького Тимати. Некоторые отметили, что дочь музыканта Алиса больше похожа на его брата, а сам он напоминает свою нынешнюю избранницу Анастасию Решетову.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:46