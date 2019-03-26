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Стас Костюшкин провел время в Таиланде с " мнимыми девушками"

В своем Instagram Стас Костюшкин решил рассказать поклонникам, как проводит время в Таиланде. Исполнитель сообщил, что отдохнул с " мнимыми девушками".

Стас Костюшкин провел время в Таиланде с " мнимыми девушками"

На данный момент Стас Костюшкин находится на отдыхе в Таиланде. Но певец не забывает делать публикации в социальных сетях. Несколько часов назад исполнитель опубликовал в Instagram фотографию, на которой от запечатлен с тремя блондинками. В комментарии к своему посту знаменитость написал, что на снимке с ним стоят интересные особы. Также он добавил, что так и не понял, девочки это или нет.

Стас Костюшкин провел время в Таиланде с " мнимыми девушками"

Подписчики Стаса Костюшкина по-разному отнеслись к его публикации. Некоторые просто посмеялись над постом знаменитости решив, что певец шутит. Другие осудили исполнителя за то, что он написал в комментарии. Другие начали угадывать, кто на фотографиях мальчики или девочки, упоминая о трансвеститах. Всего за несколько часов фото набрало большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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