Стас Костюшкин провел время в Таиланде с " мнимыми девушками"

На данный момент Стас Костюшкин находится на отдыхе в Таиланде. Но певец не забывает делать публикации в социальных сетях. Несколько часов назад исполнитель опубликовал в Instagram фотографию, на которой от запечатлен с тремя блондинками. В комментарии к своему посту знаменитость написал, что на снимке с ним стоят интересные особы. Также он добавил, что так и не понял, девочки это или нет.Подписчики Стаса Костюшкина по-разному отнеслись к его публикации. Некоторые просто посмеялись над постом знаменитости решив, что певец шутит. Другие осудили исполнителя за то, что он написал в комментарии. Другие начали угадывать, кто на фотографиях мальчики или девочки, упоминая о трансвеститах. Всего за несколько часов фото набрало большое количество лайков.