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Британец обнаружил личные вещи Черчилля на мусорной свалке

Житель Великобритании, который уже более 15 лет работает на мусорной свалке, нашел личные вещи бывшего британского государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля. Статья соответствующего содержания опубликована в интернет-издании Daily Mail.
Британец обнаружил личные вещи Черчилля на мусорной свалке

Работник свалки нашел в мусоре сигару, портсигар и цилиндр экс-премьер-министра. Также была обнаружена фотография с его подписью и две сотни писем собственного повара Уинстона Черчилля, в которых она писала своему сыну о повседневной жизни политика.

О находке британец рассказал на одной из программ телевизионного канала ВВС. Специалисты подтвердили, что предметы подлинные и оценили их в 10 тысяч фунтов.

Уинстон Черчилль дважды занимал пост премьер-министра Великобритании - с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. Он относился к Консервативной партии.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:39

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