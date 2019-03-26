Британец обнаружил личные вещи Черчилля на мусорной свалке





Работник свалки нашел в мусоре сигару, портсигар и цилиндр экс-премьер-министра. Также была обнаружена фотография с его подписью и две сотни писем собственного повара Уинстона Черчилля, в которых она писала своему сыну о повседневной жизни политика.О находке британец рассказал на одной из программ телевизионного канала ВВС. Специалисты подтвердили, что предметы подлинные и оценили их в 10 тысяч фунтов.Уинстон Черчилль дважды занимал пост премьер-министра Великобритании - с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. Он относился к Консервативной партии.