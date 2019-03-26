«Это настоящее счастье и чудо»: Вера Брежнева задумывается о новой беременности





Экс-солистку группы «ВИА Гра» поклонники часто подозревают в том, что она беременна, но слухи остаются слухами. Вероятно, в ближайшем будущем Вера Брежнева снова станет мамой. Об этом можно судить по ее ответу поклоннице в разделе Stories Instagram-блога звезды. На вопрос- хотела бы артистка пережить еще раз такое прекрасное чувство, как рождение ребенка, Брежнева ответила положительно.Она призналась, что хотела бы пережить это и не раз, ведь появление нового человека на свет является настоящим счастьем и чудом. По словам певицы, такого состояния мужчины не проживают в жизни. Природа дала это счастье только женщинам, - заключила поп-дива.Вера Брежнева живет в браке с Константином Меладзе более трех лет, но совместных детей у супругов нет. Певица имеет двоих наследниц от предыдущих браков – Сару (9 лет) и Софию (18 лет). Продюсер имеет троих детей от первой жены – киевлянки Яны Сумм.