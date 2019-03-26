АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Одни и те же болезни у женщин появляются на годы позже, чем у мужчин
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

«Это настоящее счастье и чудо»: Вера Брежнева задумывается о новой беременности

Знаменитая исполнительница Вера Брежнева не скрывает: она задумывается о новой беременности. Звезда считает, что рождение ребенка – настоящее счастье и чудо.
«Это настоящее счастье и чудо»: Вера Брежнева задумывается о новой беременности

Экс-солистку группы «ВИА Гра» поклонники часто подозревают в том, что она беременна, но слухи остаются слухами. Вероятно, в ближайшем будущем Вера Брежнева снова станет мамой. Об этом можно судить по ее ответу поклоннице в разделе Stories Instagram-блога звезды. На вопрос- хотела бы артистка пережить еще раз такое прекрасное чувство, как рождение ребенка, Брежнева ответила положительно.

Она призналась, что хотела бы пережить это и не раз, ведь появление нового человека на свет является настоящим счастьем и чудом. По словам певицы, такого состояния мужчины не проживают в жизни. Природа дала это счастье только женщинам, - заключила поп-дива.
«Это настоящее счастье и чудо»: Вера Брежнева задумывается о новой беременности

Вера Брежнева живет в браке с Константином Меладзе более трех лет, но совместных детей у супругов нет. Певица имеет двоих наследниц от предыдущих браков – Сару (9 лет) и Софию (18 лет). Продюсер имеет троих детей от первой жены – киевлянки Яны Сумм.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Тимати Симона Юнусова поделилась
Британец обнаружил личные вещи Черчилля
Стас Костюшкин провел время в Таиланде
В Москве учащаяся 9 класса ударила
Ученые: Одни и те же болезни у женщин
«Это настоящее счастье и чудо»: Вера
Ученые: Искусственные химикаты в пище
Пигмент кожи может быть использован для
Названа стоимость интеллектуальной
Джастин Бибер официально заявил о
Названы малоизвестные функции
Сергей Лазарев провел свой первый
Астрономы не смогли объяснить
Стас Михайлов начал работать с
Прохор Шаляпин подарил сыну
Лайма Вайкуле рассказала о секретах
Таролог рассказала о состоянии здоровья
Победительница «Холостяка» Дарья
Зонд LRO нашёл на Луне мигрирующую
Дана Борисова не в восторге от своего
Певец Егор Иващенко озвучил причины
«Горжусь мамочкой!»: Лолита показала
Женщины-астронавты NASA не выйдут в
«Посейдоны» поступят в российскую
«Путешественники»: Пятилетний сын
Сергей Лазарев с нетерпением ждет
Сестры Марии Шукшиной хотят запретить
Полина Гагарина призналась в своей
Британский рыбак во время ловли устриц
Юлия Хлынина назвала съемки постельных
Просмотреть все новости