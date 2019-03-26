Пигмент кожи может быть использован для создания бионических имплантов
Пигмент кожи и волос используют для получения бионических мозговых имплантов. Технология повышает электропроводимость в миллиарды раз.
Итальянские учёные из команды Паоло Тассини нашли способ создания имплантов из человеческого пигмента. Последний состоит из сгустков эумеланина, представляющего собой миллионы листов, наложенных один на другой. В Лаборатории наноматериалов такие образцы поместили в вакуум и нагрели.
Поскольку плёнки скреплены параллельно, после сжатия их электрическая проводимость на порядок улучшилась. Органический материал может заменить в бионической электронике и тканевых интерфейсах металлические детали.
Подобные мозговые импланты помогут справиться с болезнью Паркинсона или эпилепсией. Естественный пигмент не вызовет иммунное отторжение и не разрушится организмом.
Однако органические импланты требуют дальнейшего изучения. Они быстро промокают в воде, а их проводимость уступает меди в полмиллиарда.
Итальянские учёные из команды Паоло Тассини нашли способ создания имплантов из человеческого пигмента. Последний состоит из сгустков эумеланина, представляющего собой миллионы листов, наложенных один на другой. В Лаборатории наноматериалов такие образцы поместили в вакуум и нагрели.
Поскольку плёнки скреплены параллельно, после сжатия их электрическая проводимость на порядок улучшилась. Органический материал может заменить в бионической электронике и тканевых интерфейсах металлические детали.
Подобные мозговые импланты помогут справиться с болезнью Паркинсона или эпилепсией. Естественный пигмент не вызовет иммунное отторжение и не разрушится организмом.
Однако органические импланты требуют дальнейшего изучения. Они быстро промокают в воде, а их проводимость уступает меди в полмиллиарда.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:07