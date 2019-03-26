Пигмент кожи может быть использован для создания бионических имплантов





Итальянские учёные из команды Паоло Тассини нашли способ создания имплантов из человеческого пигмента. Последний состоит из сгустков эумеланина, представляющего собой миллионы листов, наложенных один на другой. В Лаборатории наноматериалов такие образцы поместили в вакуум и нагрели.Поскольку плёнки скреплены параллельно, после сжатия их электрическая проводимость на порядок улучшилась. Органический материал может заменить в бионической электронике и тканевых интерфейсах металлические детали.Подобные мозговые импланты помогут справиться с болезнью Паркинсона или эпилепсией. Естественный пигмент не вызовет иммунное отторжение и не разрушится организмом.Однако органические импланты требуют дальнейшего изучения. Они быстро промокают в воде, а их проводимость уступает меди в полмиллиарда.