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Сергей Лазарев провел свой первый выходной в Берлине

В социальной сети Instagram Сергей Лазарев публиковал несколько новых фотографий. Также он сообщил подписчикам, что свой первый выходной за месяц провел в Берлине.

Сергей Лазарев провел свой первый выходной в Берлине

У Сергея Лазарева весьма плотный рабочий график, но он не забывает про фанатов. Певец часто делится с поклонниками снимками и видео в социальных сетях. Недавно он опубликовал несколько фото в Instagram и рассказал, как провел своей первый за месяц выходной. На снимках знаменитость запечатлен у Бранденбургских ворот со стаканом кофе в руке. Для прогулки в Берлине исполнитель выбрал черную кожаную куртку, темные брюки и свитер. Образ певца дополнили солнцезащитные очки и кроссовки с яркими вставками.

Сергей Лазарев провел свой первый выходной в Берлине

В комментарии к посту Сергей Лазарев написал, что недавно состоялся концерт в Берлине, который был просто потрясающим. Сейчас он прекрасно поводит своей первый за месяц выходной. Подписчики знаменитости пришли в восторг от его публикации и написали огромное количество комментариев. Всего за сутки пост певца набрал более 116 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:47

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