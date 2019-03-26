Названа стоимость интеллектуальной системы учета газа в России
Минэнерго России озвучило цену на установку счетчиков газа. По данным ведомства, в среднем стоимость интеллектуальной системы учета топлива составит около 385 млрд рублей.
Эксперты из Минэнерго, проводившие предварительные расчеты, называют два варианта финансирования этой дорогой программы. Первый способ предусматривает включение расходов по установке счетчика в тариф снабженческо-сбытовых услуг. Во втором случае внедрением оборудования начнут заниматься газораспределительные организации, а цена за подключение войдет в стоимость транспортировки топлива, пишет «ПолитЭксперт».
В Минэнерго РФ отмечают, что ценник одного интеллектуального прибора составляет не менее 11 000 рублей. По мнению экспертов, стоимость услуг, независимо от выбора окончательного варианта, поднимется на одинаковую сумму.
Эксперты из Минэнерго, проводившие предварительные расчеты, называют два варианта финансирования этой дорогой программы. Первый способ предусматривает включение расходов по установке счетчика в тариф снабженческо-сбытовых услуг. Во втором случае внедрением оборудования начнут заниматься газораспределительные организации, а цена за подключение войдет в стоимость транспортировки топлива, пишет «ПолитЭксперт».
В Минэнерго РФ отмечают, что ценник одного интеллектуального прибора составляет не менее 11 000 рублей. По мнению экспертов, стоимость услуг, независимо от выбора окончательного варианта, поднимется на одинаковую сумму.
Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:03