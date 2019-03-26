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Названа стоимость интеллектуальной системы учета газа в России

Минэнерго России озвучило цену на установку счетчиков газа. По данным ведомства, в среднем стоимость интеллектуальной системы учета топлива составит около 385 млрд рублей.
Названа стоимость интеллектуальной системы учета газа в России

Эксперты из Минэнерго, проводившие предварительные расчеты, называют два варианта финансирования этой дорогой программы. Первый способ предусматривает включение расходов по установке счетчика в тариф снабженческо-сбытовых услуг. Во втором случае внедрением оборудования начнут заниматься газораспределительные организации, а цена за подключение войдет в стоимость транспортировки топлива, пишет «ПолитЭксперт».

В Минэнерго РФ отмечают, что ценник одного интеллектуального прибора составляет не менее 11 000 рублей. По мнению экспертов, стоимость услуг, независимо от выбора окончательного варианта, поднимется на одинаковую сумму.



 
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Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:03

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