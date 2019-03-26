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Джастин Бибер официально заявил о временном уходе со сцены

Прославленный канадский исполнитель Джастин Бибер недавно официально заявил о временном уходе со сцены. В своем Instagram певец признался, что возьмет паузу на какое-то время и пока не будет заниматься музыкальным творчеством.
Джастин Бибер официально заявил о временном уходе со сцены

Джастин Бибер сообщил, что гастрольный тур, который был посвящен новому альбому, не принес ему счастья. Артист хотел, чтобы его концерт был зажигательным, а поклонники получили необходимый эмоциональный заряд, но этого, к огорчению певца, не произошло.

В личном блоге поп-звезда написал: он долгое время был в поиске, и как у большинства людей, он был сопряжен с ошибками. Сейчас знаменитость полностью сосредоточен на устранении некоторых проблем, что позволит Джастину Биберу не расклеиться, сохранить свой брак, и стать тем родителем, которым он хочет быть.
Джастин Бибер официально заявил о временном уходе со сцены

Джастин Бибер написал: его родные и здоровье в настоящий момент находятся на первом месте, но к музыкальной карьере он еще обязательно вернется.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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