Джастин Бибер официально заявил о временном уходе со сцены





Джастин Бибер сообщил, что гастрольный тур, который был посвящен новому альбому, не принес ему счастья. Артист хотел, чтобы его концерт был зажигательным, а поклонники получили необходимый эмоциональный заряд, но этого, к огорчению певца, не произошло.В личном блоге поп-звезда написал: он долгое время был в поиске, и как у большинства людей, он был сопряжен с ошибками. Сейчас знаменитость полностью сосредоточен на устранении некоторых проблем, что позволит Джастину Биберу не расклеиться, сохранить свой брак, и стать тем родителем, которым он хочет быть.Джастин Бибер написал: его родные и здоровье в настоящий момент находятся на первом месте, но к музыкальной карьере он еще обязательно вернется.