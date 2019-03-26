Астрономы не смогли объяснить прозрачность Вселенной
Астрономы не могут объяснить прозрачность Вселенной, которая позволяет свету перемещаться. Учёные допускают, что в процессе участвовали сверхмассивные чёрные дыры.
Как пишет издание MNRAS, астрономы продолжают искать разгадку "просветления" Вселенной после Большого взрыва. Университет Лестера опроверг одну из гипотез об ионизации, поскольку света звёзд было недостаточно для рассеивания полной темноты. В первую эпоху своей жизни Вселенная становилась прозрачной постепенно. Облака водорода ионизировались, однако неизвестно, как именно.
Учёные отдают главенствующую роль в данном процессе звёздам с необычным размером и составом. Другие обращают внимание на ультрафиолетовое излучение и гамма-вспышки, возникающие после превращения светил в чёрные дыры. Однако астроном Нил Танвир не согласен с таким сценарием "просветления" Вселенной.
Только 0,5 процентам гамма-лучей удаётся "пробиться" сквозь коконы из газа и пыли. На прозрачность с большей вероятностью могли повлиять распад тёмной материи или сверхмассивные чёрные дыры.
Как пишет издание MNRAS, астрономы продолжают искать разгадку "просветления" Вселенной после Большого взрыва. Университет Лестера опроверг одну из гипотез об ионизации, поскольку света звёзд было недостаточно для рассеивания полной темноты. В первую эпоху своей жизни Вселенная становилась прозрачной постепенно. Облака водорода ионизировались, однако неизвестно, как именно.
Учёные отдают главенствующую роль в данном процессе звёздам с необычным размером и составом. Другие обращают внимание на ультрафиолетовое излучение и гамма-вспышки, возникающие после превращения светил в чёрные дыры. Однако астроном Нил Танвир не согласен с таким сценарием "просветления" Вселенной.
Только 0,5 процентам гамма-лучей удаётся "пробиться" сквозь коконы из газа и пыли. На прозрачность с большей вероятностью могли повлиять распад тёмной материи или сверхмассивные чёрные дыры.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:44