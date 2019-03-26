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Прохор Шаляпин подарил сыну экс-возлюбленной Калашниковой оригинальный презент

Прохор Шаляпин, несмотря на скандальное расставание с Анной Калашниковой, продолжает поддерживать с ней отношения и общается с ее сыном. Исполнитель не забыл поздравить наследника модели с днем рождения и преподнес ему роскошный презент.
Прохор Шаляпин подарил сыну экс-возлюбленной Калашниковой оригинальный презент

Шаляпин не смог присутствовать на вечеринке, устроенной Калашниковой в честь 4-летия сына Даниила. Артист передал имениннику мощное ядро галактики, так как считает, что такой квазар, являющийся наиболее ярким объектом Вселенной, подходит талантливым и ярким личностям. Знаменитость пожелал наследнику своей экс-возлюбленной вырасти именно таким выдающимся человеком.

Кроме оригинального презента, Шаляпин подарил Калашниковой и ее сыну отдых на майские каникулы. Певец преподнес бывшей избраннице путевку на любой курорт, куда они с мальчиком захотят отправиться. Сейчас звездная мать вместе с наследником выбирает место для предстоящего отпуска.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:30

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