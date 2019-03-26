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Стас Михайлов начал работать с шестнадцати лет

На странице своего Instagram Стас Михайлов решил пообщаться с преданными поклонниками. Также исполнитель сообщил, что начал работать с 16-летнего возраста.

Стас Михайлов начал работать с шестнадцати лет

Стас Михайлов активно пользуется социальными сетями. Певец рассказывает фанатам все, что происходит в его жизни. Недавно он решил рассказать поклонникам о своем темпе жизни. Исполнительно опубликовал фото, на котором он запечатлен в самолете. Знаменитость сидит в кресле, для путешествия он выбрал белый свитер и солнцезащитные очки. В комментарии Стас Михайлов написал, что с 16 лет начал работать, с тех пор он трудится без остановки.

Стас Михайлов начал работать с шестнадцати лет

Также певец написал, что самое главное — это не стать настоящим рабом своей работы. Преданные поклонники поддержали своего любимца в его высказываниях. Некоторые удивились ритму жизни знаменитости. Другие поблагодарили его за все, что он делает. Всего за несколько часов пост исполнителя набрал большое количество отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38

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