Стас Михайлов начал работать с шестнадцати лет
На странице своего Instagram Стас Михайлов решил пообщаться с преданными поклонниками. Также исполнитель сообщил, что начал работать с 16-летнего возраста.
Стас Михайлов активно пользуется социальными сетями. Певец рассказывает фанатам все, что происходит в его жизни. Недавно он решил рассказать поклонникам о своем темпе жизни. Исполнительно опубликовал фото, на котором он запечатлен в самолете. Знаменитость сидит в кресле, для путешествия он выбрал белый свитер и солнцезащитные очки. В комментарии Стас Михайлов написал, что с 16 лет начал работать, с тех пор он трудится без остановки.
Также певец написал, что самое главное — это не стать настоящим рабом своей работы. Преданные поклонники поддержали своего любимца в его высказываниях. Некоторые удивились ритму жизни знаменитости. Другие поблагодарили его за все, что он делает. Всего за несколько часов пост исполнителя набрал большое количество отметок "Мне нравится".
Стас Михайлов активно пользуется социальными сетями. Певец рассказывает фанатам все, что происходит в его жизни. Недавно он решил рассказать поклонникам о своем темпе жизни. Исполнительно опубликовал фото, на котором он запечатлен в самолете. Знаменитость сидит в кресле, для путешествия он выбрал белый свитер и солнцезащитные очки. В комментарии Стас Михайлов написал, что с 16 лет начал работать, с тех пор он трудится без остановки.
Также певец написал, что самое главное — это не стать настоящим рабом своей работы. Преданные поклонники поддержали своего любимца в его высказываниях. Некоторые удивились ритму жизни знаменитости. Другие поблагодарили его за все, что он делает. Всего за несколько часов пост исполнителя набрал большое количество отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38