Стас Михайлов начал работать с шестнадцати лет

Стас Михайлов активно пользуется социальными сетями. Певец рассказывает фанатам все, что происходит в его жизни. Недавно он решил рассказать поклонникам о своем темпе жизни. Исполнительно опубликовал фото, на котором он запечатлен в самолете. Знаменитость сидит в кресле, для путешествия он выбрал белый свитер и солнцезащитные очки. В комментарии Стас Михайлов написал, что с 16 лет начал работать, с тех пор он трудится без остановки.Также певец написал, что самое главное — это не стать настоящим рабом своей работы. Преданные поклонники поддержали своего любимца в его высказываниях. Некоторые удивились ритму жизни знаменитости. Другие поблагодарили его за все, что он делает. Всего за несколько часов пост исполнителя набрал большое количество отметок "Мне нравится".