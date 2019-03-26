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Таролог рассказала о состоянии здоровья Армена Джигарханяна

Таролог Анна Романова рассказала журналистам о состоянии здоровья актера Армена Джигарханяна. Она имеет опасения относительно кинорежиссера, поэтому решила предупредить его.
Таролог рассказала о состоянии здоровья Армена Джигарханяна

Анна Романова предполагает, что на данный момент у Армена Джигарханяна нелегкое время в жизни. Она утверждает, что работа артиста требует внимания и концентрации, а у него физическая слабость, резкое ухудшение здоровья, и большое количество накопившихся не решенных вопросов. Мужчине, который после громкого развода с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской очень разочаровался в людях, таролог советует снова научится доверять им, чтобы на время переложить часть своих обязанностей на помощников и заняться своим состоянием организма.

Ранее было известно, что в прошлом году 83-летный Армен Джигарханян официально развелся с 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской после двух лет супружеской жизни.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:17

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