Зонд LRO нашёл на Луне мигрирующую замёрзшую воду





Воду на спутнике Земли обнаружил зонд "Чандраян-1" в прошлом году благодаря инфракрасному датчику. Отражённое Луной излучение позволило астрономам узнать в находке лёд. Данные LRO показали, что каким-то образом его скопления перемещаются в пределах приполярных и полярных широт.Учёные предложили гипотезу о конденсации. Так, солнце превращает воду в пар, который движется к более холодным областям. Там молекулы вновь превращаются в лёд, наполняя ранее абсолютно сухие кратеры.Научные специалисты продолжат наблюдения за Луной, чтобы понять круговорот лунной жидкости. Если она окажется доступной для космонавтов, то очень поможет в колонизации спутника людьми.