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Зонд LRO нашёл на Луне мигрирующую замёрзшую воду

Зонд LRO с помощью детектора LAMP нашёл на Луне мигрирующую замёрзшую воду. Лёд оказывается то в одних, то в других полярных кратерах.
Зонд LRO нашёл на Луне мигрирующую замёрзшую воду

Воду на спутнике Земли обнаружил зонд "Чандраян-1" в прошлом году благодаря инфракрасному датчику. Отражённое Луной излучение позволило астрономам узнать в находке лёд. Данные LRO показали, что каким-то образом его скопления перемещаются в пределах приполярных и полярных широт.

Учёные предложили гипотезу о конденсации. Так, солнце превращает воду в пар, который движется к более холодным областям. Там молекулы вновь превращаются в лёд, наполняя ранее абсолютно сухие кратеры.

Научные специалисты продолжат наблюдения за Луной, чтобы понять круговорот лунной жидкости. Если она окажется доступной для космонавтов, то очень поможет в колонизации спутника людьми.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:04

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