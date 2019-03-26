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Дана Борисова не в восторге от своего внешнего вида

Ведущая решила сделать рекламу некоторых корейских масок для лица в Instagram. Дана Борисова призналась поклонникам, что не в восторге от своего внешнего вида, а потому хочет исправить ситуацию с помощью таких средств.
Дана Борисова не в восторге от своего внешнего вида

Звезда опубликовала небольшое видео, в котором пожаловалась подписчикам, что еще не готова к наступлению весны. Она не любит смотреть в зеркало, так как не рада собственному отражению. “Кажется, поправилась, нависли щечки, поплыл овал. Думаю, ни одну меня это беспокоит”, - написала Борисова, признавшись, что не спешит посещать косметолога.

Ведущая запаслась такими масками, упомянув о других коллегах, которые тоже используют бренды Кореи для подтяжки лица. В конце она пожелала всем доброго дня и прекрасного настроения, а подписчики поддержали знаменитость в ее стремлении к красоте.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00

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