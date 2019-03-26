Певец Егор Иващенко озвучил причины малой популярности Началовой на эстраде





Егор Иващенко – выпускник популярного проекта «Фабрика звезд». Именно с ним Юлия Началова очень много общалась перед смертью. Ведущий и певица познакомились благодаря шоу «Один в один», где поп-звезда была наставницей. По словам Иващенко, Началова могла бы иметь больший успех на российской сцене, но из-за моральных принципов не добилась этого. Шоумен отметил, что у певицы был волшебный голос, но, несмотря на это, большой популярности она не получила.Иващенко сообщил журналистам: артистка не оголялась лишний раз, и не могла действовать в угоду приоритетам шоу-бизнеса, где преимущество отдавалось скандалам и кричащей сексуальности в образе. Телеведущий рассказал, что исполнительница часто комплексовала, пряча свои деформированные подагрой руки.В современном шоу-бизнесе есть определенные правила: публика больше обратит внимание на артистку с глубоким декольте и разрезом на платье, чем на скромную, хотя и очень талантливую певицу. Певец заявил, что некоторые исполнители, не имеют нашумевших хитов, но имеют успех благодаря своим формам. Иващенко считает, что Началова стеснялась так делать, утверждая: это не для нее.