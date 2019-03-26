«Горжусь мамочкой!»: Лолита показала архивное видео с песней родительницы
Лолита Милявская поделилась с подписчиками личного Instagram-профиля архивным видео с песней ее матери Аллы Никифоровой. Знаменитость очень рада, что запись сохранилась, и отметила, как сильно гордится своей талантливой родительницей.
Милявская росла в творческой семье и унаследовала от родных любовь к музыке. Мама артистки Алла Никифорова являлась джазовой певицей, отец Марк Горелик - режиссером эстрады. Исполнительница очень обрадовалась, когда получила от подруги оцифрованную архивную запись с песней родительницы, ведь всегда думала, что «старые фонды навсегда размагничены». «Горжусь мамочкой!», - написала звезда.
Поклонники Лолиты, прослушав лиричную «Элегию» в исполнении Никифоровой, восхитились ее проникновенным вокалом, «согревающим душу». Фолловеры отметили, что певица очень похожа на свою мать. На пост Милявской откликнулись многие ее коллеги. Эвелина Бледанс считает находку настоящим счастьем, и хотела бы разыскать видео со своей родительницей.
Милявская росла в творческой семье и унаследовала от родных любовь к музыке. Мама артистки Алла Никифорова являлась джазовой певицей, отец Марк Горелик - режиссером эстрады. Исполнительница очень обрадовалась, когда получила от подруги оцифрованную архивную запись с песней родительницы, ведь всегда думала, что «старые фонды навсегда размагничены». «Горжусь мамочкой!», - написала звезда.
Поклонники Лолиты, прослушав лиричную «Элегию» в исполнении Никифоровой, восхитились ее проникновенным вокалом, «согревающим душу». Фолловеры отметили, что певица очень похожа на свою мать. На пост Милявской откликнулись многие ее коллеги. Эвелина Бледанс считает находку настоящим счастьем, и хотела бы разыскать видео со своей родительницей.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:49