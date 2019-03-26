Сергей Лазарев с нетерпением ждет премьеру новой композиции Ани Лорак

Сама певица сделала небольшое селфи в студии, однако не стала указывать сроки ожидаемого события. “Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждёте ее?”, - лаконично подписала сюжет Ани Лорак.Поклонники быстро отреагировали на новый пост звезды, отметив, что уже находятся в предвкушении хита. Некоторые лица с грустью заметили, как негативно относились к выступлениям многих исполнителей, но с восторгом вспоминают шоу “ДИВА”. Пользователи Сети пожелали артистке удачи, а Сергей Лазарев написал: “Ждуууу”.