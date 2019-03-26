АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Сергей Лазарев с нетерпением ждет премьеру новой композиции Ани Лорак

Недавно Ани Лорак показала поклонникам в Instagram анонс новой композиции, над которой работает. Сергей Лазарев сразу прокомментировал новость, отметив, что с нетерпением ждет премьеру очередного хита коллеги.
Сергей Лазарев с нетерпением ждет премьеру новой композиции Ани Лорак

Сама певица сделала небольшое селфи в студии, однако не стала указывать сроки ожидаемого события. “Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждёте ее?”, - лаконично подписала сюжет Ани Лорак.

Поклонники быстро отреагировали на новый пост звезды, отметив, что уже находятся в предвкушении хита. Некоторые лица с грустью заметили, как негативно относились к выступлениям многих исполнителей, но с восторгом вспоминают шоу “ДИВА”. Пользователи Сети пожелали артистке удачи, а Сергей Лазарев написал: “Ждуууу”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таролог рассказала о состоянии здоровья
Победительница «Холостяка» Дарья
Зонд LRO нашёл на Луне мигрирующую
Дана Борисова не в восторге от своего
Певец Егор Иващенко озвучил причины
«Горжусь мамочкой!»: Лолита показала
Женщины-астронавты NASA не выйдут в
«Посейдоны» поступят в российскую
«Путешественники»: Пятилетний сын
Сергей Лазарев с нетерпением ждет
Сестры Марии Шукшиной хотят запретить
Полина Гагарина призналась в своей
Британский рыбак во время ловли устриц
Юлия Хлынина назвала съемки постельных
Племянник Аллы Пугачевой попал под
Не эгоизм: Психологи называют желание
Mercedes-Benz SL и Bentley Arnage RL:
Опубликовано первое фото Skoda Scala
Гибридное купе Lynk & Co 05 готовится к
Ученые: Бассейны с шариками смертельно
Жена юмориста Николая Бандурина
Apple iPhone SE продаются по скидке в
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Легендарный спорткар Porsche 911 не
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Учёные: Продолжительность жизни зависит
В США нашлась тайная возлюбленная
Sharp запатентовал сгибающийся смартфон
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Просмотреть все новости