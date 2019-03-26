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Полина Гагарина призналась в своей чистоплотности

Российская певица Полина Гагарина рассказала, что для нее важны чистота и порядок дома.
Полина Гагарина призналась в своей чистоплотности

Полина Гагарина, которая уже завтра отметит свой 32 день рождения, несмотря на свою занятость как актриса, исполнительница, композитор и модель, старается не забывать о своих обязанностях в семье. От первого брака с Петром Кисловым у нее подрастает сын 11-летний Андрей и маленькая дочь Мия от фотографа Дмитрия Исхакова, ей в апреле будет 2 года.

Знаменитость призналась, что считает себя домохозяйкой из-за отсутствия времени на уборку. Однако, когда у нее появляется такая возможность, она обращает внимание на состояние своего жилья и начинает выполнять обязанности по хозяйству. Также звезда отмечает, что если находится дома, то бардака не потерпит.

Полина Гагарина сама проводит уборку: складывает вещи в шкафах, расставляет все по своим местам. По ее словам, она любит просыпаться в квартире, где чистота и порядок. А вот готовит в их семье супруг артистки, ведь делает он это с большим удовольствием.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:53

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