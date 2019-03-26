Британский рыбак во время ловли устриц обнаружил останки человека из бронзового века





Испуганный мужчина сообщил о своей находке ученым, которые провели осмотр черепа мужчины, жившего 3000 лет назад. Причины его гибели пока неизвестны, но на затылке была замечена шишка. Они сразу отметили, что артефакт заслуживает внимания, потому что отлично сохранился на морском дне.В древности тут протекал ручей, вот только местное население было охотниками- собирателями, так что, ученым еще предстоит узнать, как останки оказались в таком необычном месте. Пока специалисты Лондонского университетского колледжа продолжают исследования в данном направлении.