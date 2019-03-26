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Племянник Аллы Пугачевой попал под машину в Рязанской области

Сын брата Аллы Пугачевой Влад недавно попал под машину в Новомичуринске Рязанской области, куда переехал полгода назад. Инцидент случился, когда 33-летний племянник певицы возвращался из магазина.
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину в Рязанской области

Мимо мужчины на большой скорости промчался автомобиль, задев его. Влада Пугачева госпитализировали. Для родственника Примадонны любая травма опасна, так как около пяти лет назад он перенес серьезную операцию. У племянника артистки парализовало ноги и знаменитая тетя оплатила лечение в Израиле. Мужчина еще полностью не восстановился, остались проблемы с мизинцами, из-за чего ему сложно подобрать себе зимнюю обувь. К счастью, авария обошлась без серьезных последствий – несколько ссадин и синяков, и после обследования в клинике Пугачева отпустили домой.

Как выяснили журналисты, племянник певицы нигде не работает. Доход ему приносит сдача в аренду двух квартир в Москве – двухкомнатной, доставшейся в наследство от отца, и однокомнатной у метро «Сокол», предоставленной ему Аллой Борисовной. Родственник артистки получает пенсию по инвалидности. Влад Пугачев проживает с новой избранницей Юлией Побединской. Пара счастлива вместе и воспитывает дочь супруги от первого брака. Своего сына Евгения племянник звезды не видел около четырех лет. Родственник Примадонны давно не общался с тетей, она не выходит на связь.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:24

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