Племянник Аллы Пугачевой попал под машину в Рязанской области
Сын брата Аллы Пугачевой Влад недавно попал под машину в Новомичуринске Рязанской области, куда переехал полгода назад. Инцидент случился, когда 33-летний племянник певицы возвращался из магазина.
Мимо мужчины на большой скорости промчался автомобиль, задев его. Влада Пугачева госпитализировали. Для родственника Примадонны любая травма опасна, так как около пяти лет назад он перенес серьезную операцию. У племянника артистки парализовало ноги и знаменитая тетя оплатила лечение в Израиле. Мужчина еще полностью не восстановился, остались проблемы с мизинцами, из-за чего ему сложно подобрать себе зимнюю обувь. К счастью, авария обошлась без серьезных последствий – несколько ссадин и синяков, и после обследования в клинике Пугачева отпустили домой.
Как выяснили журналисты, племянник певицы нигде не работает. Доход ему приносит сдача в аренду двух квартир в Москве – двухкомнатной, доставшейся в наследство от отца, и однокомнатной у метро «Сокол», предоставленной ему Аллой Борисовной. Родственник артистки получает пенсию по инвалидности. Влад Пугачев проживает с новой избранницей Юлией Побединской. Пара счастлива вместе и воспитывает дочь супруги от первого брака. Своего сына Евгения племянник звезды не видел около четырех лет. Родственник Примадонны давно не общался с тетей, она не выходит на связь.
Мимо мужчины на большой скорости промчался автомобиль, задев его. Влада Пугачева госпитализировали. Для родственника Примадонны любая травма опасна, так как около пяти лет назад он перенес серьезную операцию. У племянника артистки парализовало ноги и знаменитая тетя оплатила лечение в Израиле. Мужчина еще полностью не восстановился, остались проблемы с мизинцами, из-за чего ему сложно подобрать себе зимнюю обувь. К счастью, авария обошлась без серьезных последствий – несколько ссадин и синяков, и после обследования в клинике Пугачева отпустили домой.
Как выяснили журналисты, племянник певицы нигде не работает. Доход ему приносит сдача в аренду двух квартир в Москве – двухкомнатной, доставшейся в наследство от отца, и однокомнатной у метро «Сокол», предоставленной ему Аллой Борисовной. Родственник артистки получает пенсию по инвалидности. Влад Пугачев проживает с новой избранницей Юлией Побединской. Пара счастлива вместе и воспитывает дочь супруги от первого брака. Своего сына Евгения племянник звезды не видел около четырех лет. Родственник Примадонны давно не общался с тетей, она не выходит на связь.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:24